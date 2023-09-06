В Мурманской области выберут лучшие муниципалитеты по озеленению пространств

В каждой номинации определят три призовых места. Фото: gov-murman.ru/

В этом году в Мурманской области проведут конкурс на лучший проект по озеленению городских пространств.

- Победителей выберут в четырех номинациях: лучшее озеленение территорий соцучреждений, лучшее озеленение общественных территорий, лучшее креативное озеленение и лучшее озеленение въездных стел и круговых перекрестков, - сообщили в минграде региона.

В каждой номинации определят три призовых места. Муниципалитеты, которые выиграют, получат дополнительное финансирование на украшение зелеными насаждениями своих населенных пунктов в 2024 году.

Напомним: после вырубки тополей у «Родины» в Мурманске ужесточили контроль за зелеными насаждениями.

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