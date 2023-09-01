Заразились грибком? Жителей Мурманска насторожил вид тополей на проспекте Ленина

Жители Мурманска внимательно присмотрелись к тополям на проспекте Ленина и удивились: на дворе - август, а листья у деревьев уже желтые. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Жители Мурманска внимательно присмотрелись к тополям на проспекте Ленина и удивились: на дворе - август, а листья у деревьев уже желтые. Причем так, словно их раскрасила не осень а какая-то болезнь.

- Раньше говорили, что тополя в Мурманске болеют грибком, несколько лет назад их массово вырубали. И сейчас болеют? - с таким вопросом северяне обратились в редакцию «КП»-Мурманск».

Его мы переадресовали в администрацию города.

- Изменение окраса листвы индивидуально для каждого вида деревьев и может быть вызвано не только грибком, но и возникнуть по причине естественного длительного понижения температуры, которое наблюдалось в августе в Мурманске. Тополя в условиях Крайнего Севера более чувствительны к понижению температуры по сравнению с рябинами или березами. В связи с данным обстоятельством изменение цвета листвы тополей не может однозначно говорить о том, что деревья повреждены грибком. Информация об очагах поражения деревьев грибком в городе не поступала, - сообщили в комитете по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска.

Напомним: после вырубки тополей у кинотеатра «Родина» ужесточили контроль за процедурами с зелеными насаждениями.

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