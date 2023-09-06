В Мурманской области случится второе бабье лето

Теплая погода вернется в Мурманскую область. Фото: Антон ЗАБИРОВ

На минувшей неделе погода приятно порадовала жителей Мурманской области, особенно на выходных, когда столбик термометра поднялся до +20.

Правда, следом пришли дожди и заморозки. Но северян призывают особенно не расстраиваться - бабье лето в Кольском Заполярье идет на второй заход. Впереди - новые +20.

- 8-9 сентября погоду Кольского полуострова уже будет определять восточная периферия циклонической депрессии, расположенной над Норвежским и Гренландским морями, и тёплые Атлантические воздушные массы. Лето вновь вернется в Мурманскую область. Дневная температура воздуха составит: 8 сентября +13+18°, 9 сентября +15+20°, - сообщает гидрометцентр Мурманской области.

Напомним: природа Кольского полуострова удивительна. Например, в Хибинах даже летом можно найти снег, а порой и не обычный (белый), а... розовый и с запахом арбуза.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Мы не строим храм ради храма». Первый в Мурманске кафедральный собор станет социальным подарком северянам. В Мурманске построят комплекс из кафедрального собора и музея (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru