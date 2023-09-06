Август 2023 года в Мурманской области вошел в топ-3 самых теплых за всю историю

Август 2023 года порадовал жителей Мурманской области теплом. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Август 2023 года в Мурманской области был очень контрастным по погоде: от заморозков и аномальных ливней до рекордной жары. В итоге месяц вошел в топ-3 самых теплых за всю историю метеонаблюдений.

- Минувший август был аномально теплым (средняя температура составила +14,3 при норме +11.,5) и влажным (выпало 108 мм осадков при норме 71 мм). Август стал самым теплым месяцем этого лета, июнь (+10,2) с июлем (+12,8) остались позади, - сообщает паблик «Погода в Мурманске» (12+).

3, 9 и 10 августа были установлены температурные рекорды. Самый жаркий август случился в 2022 году.

Минувший месяц мог войти топ-5 самых дождливых, достаточно вспомнить ливень 1 августа. Но из-за того, что последние две недели стали сухим, попасть в пятерку не удалось.

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