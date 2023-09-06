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НовостиОбщество6 сентября 2023 6:52

Август 2023 года в Мурманской области вошел в топ-3 самых теплых за всю историю

Также он стал одним из самых дождливых за всю историю метеонаблюдений
Ника СВЕТЛОВА
Август 2023 года порадовал жителей Мурманской области теплом.

Август 2023 года порадовал жителей Мурманской области теплом.

Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Август 2023 года в Мурманской области был очень контрастным по погоде: от заморозков и аномальных ливней до рекордной жары. В итоге месяц вошел в топ-3 самых теплых за всю историю метеонаблюдений.

- Минувший август был аномально теплым (средняя температура составила +14,3 при норме +11.,5) и влажным (выпало 108 мм осадков при норме 71 мм). Август стал самым теплым месяцем этого лета, июнь (+10,2) с июлем (+12,8) остались позади, - сообщает паблик «Погода в Мурманске» (12+).

3, 9 и 10 августа были установлены температурные рекорды. Самый жаркий август случился в 2022 году.

Минувший месяц мог войти топ-5 самых дождливых, достаточно вспомнить ливень 1 августа. Но из-за того, что последние две недели стали сухим, попасть в пятерку не удалось.

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