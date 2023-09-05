В Мурманское УФАС не поступали жалобы от северян из-за высоких цен на такси

Как сообщили «КП»-Мурманск» в Мурманском УФАС, обращений по поводу высоких цен на такси в управление не поступало. Фото: Евгения ГУСЕВА

Недавно жители Мурманской области возмущались подскочившими ценами на такси. За непродолжительную поездку мурманчанам приходится отдавать 300-400 рублей. Вероятно, рост связан с подорожавшим бензином.

Однако, как сообщили «КП»-Мурманск» в Мурманском УФАС, обращений по поводу высоких цен на такси в управление не поступало.

- Регулирование цен на такси государством не предусмотрено, - отметили в пресс-службе ведомства.

Напомним: на среднюю зарплату в Мурманской области можно купить 1521 литр бензина АИ-92.

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