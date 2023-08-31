В Мурманской области бензин с начала года подорожал до 51 рубля

В Мурманской области с начала года вырос в цене бензин. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманской области с начала года вырос в цене бензин. Так, согласно данным сайта оператора топливных карт «Кардекс», топливо АИ-92 подорожало на 3 рубля - с 48 до 51.

Стоимость АИ-95 выросла с 53 до 56 рублей, дизеля - до 63 рублей.

Напомним: на среднюю зарплату в Мурманской области можно купить 1521 литр АИ-92. Мурманская область попала в топ-10 регионов по доступности бензина.

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