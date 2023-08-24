В Мурманской области негодуют из-за высоких цен на такси

Экономно прокатиться на такси в Мурманске и области стало уже скорее исключением из правил. Фото: Евгения ГУСЕВА

Экономно прокатиться на такси в Мурманске и области стало уже скорее исключением из правил. Так, например, за 10-минутную поездку перевозчик может с легкостью запросить 300-350 рублей. Туристы тоже отмечают, что цены кусаются, о чем пожаловались в соцсетях.

- Я доехал из Внуково до Домодедово за 1300 рублей, тариф комфорт. В Мурманске я доеду на Kia Rio до аэропорта минимум за 1000 рублей, - поделился путешественник в группе «Мурманск ДТП ЧП»(18+). - Считаю, что оптимальные цены по городу должны быть не выше 180 рублей.

В комментариях мнения на этот счет разделились. Одни считают, что высокая стоимость такси не оправдана, другие же отмечают, что большая часть от суммы поездки уходит на различные затраты. Среди них - комиссия перевозчика, бензин, обслуживание авто, лицензия и амортизация машины. К слову, в этом году цены на бензин в Мурманской области подскочили почти на 2% - до 54,8 рубля за литр. Об этом сообщал Мурманскстат.

Некоторые напомнили, что средняя зарплата в регионе даже выше, чем в Москве и Петербурге, поэтому неудивительно, что и цены выше.

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