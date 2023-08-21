Мурманская область обогнала Москву и Петербург в рейтинге самых высоких зарплат

Мурманская область оказалась в десятке лидеров-регионов России в рейтинге высоких зарплат. Заполярье заняло восьмую строчку топа. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Мурманская область оказалась в десятке лидеров среди регионов России в рейтинге высоких зарплат. Заполярье заняло восьмую строчку топа.

Согласно данным РИА Новости, 45% северян получают зарплату выше средней по стране. И почти 15% работников зарабатывают выше двух средних зарплат по стране.

Область также обогнала в рейтинге Москву и Санкт-Петербург, которые разместились на 9-10 местах.

Похвастаться самыми высокими зарплатами могут жители Ямало-Ненецкого АО, где 75% работников получают зарплату выше средней. Хуже всего дела обстоят в Ингушетии, где лишь 8,8% зарабатывают больше средних показателей.

Напомним: в Мурманской области средняя зарплата строителя в 2022 году составила 107,4 тысячи рублей. Как сообщили в Мурманскстате, это больше, чем в целом по области, на 23%.

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