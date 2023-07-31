На среднюю зарплату в Мурманской области можно купить 1521 литр бензина АИ-92

Аутсайдерами рейтинга стали Ингушетия (605 литров), Чечня (610 литров) и Кабардино-Балкария (637 литров). Фото: Антон ЗАБИРОВ

Составлен рейтинг регионов по доступности бензина. Для вычислений специалисты «РИА Рейтинг» использовали данные о средней заработной плате и стоимость топлива.

Мурманская область находится на 10 месте в стране: на среднюю зарплату северяне могут купить 1521 литр бензина АИ-92 при условии, что один литр стоит 51,39 рубля.

Самый доступный бензин - в ЯНАО (2581 литр), следом идут Москва (2222 литра), Чукотский АО (2119 литров). Аутсайдерами рейтинга стали Ингушетия (605 литров), Чечня (610 литров) и Кабардино-Балкария (637 литров).

Напомним: Мурманская область находится на втором месте в СЗФО по стоимости бензина.

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