«Сборная поселка А» о выступлении на «Голосящем КиВиНе»: Будут неожиданные шутки

Руководитель и редактор Мурманской молодежной лиги КВН Денис Шалабанов рассказал «КП»-Мурманск» чем наши юмористы будут удивлять зрителей и жюри. Фото: Денис Шалабанов

Команда КВН из Мурманской области «Сборная поселка А» в ближайшие дни отправится на съемки традиционного фестиваля «Голосящий КивИН», которые пройдут в Светлогорске.

Руководитель и редактор Мурманской молодежной лиги КВН Денис Шалабанов рассказал «КП»-Мурманск» чем наши юмористы будут удивлять зрителей и жюри.

- «Сборная поселка А» - очень интересная и самобытная команда, которая представляет поселок Африканда. Соответственно, для юмористического эффекта, в ней есть темнокожие ребята, которые представляют Север, Мурманскую область. Это немножко необычно, притягивает к себе внимание. У нас будут песни, танцы, неожиданные ракурсы, неожиданные актуальные шутки, близкие как зрителю светлогорскому, так и просто отдыхающим там туристам, - поделился Денис Шалабанов.

В команду также вошли представители сборной «Заполярье», которая прошла кастинг в развлекательно-юмористическое шоу талантов на ТНТ. Ребята, которые будут выступать, являются профессионалами в своем деле. Среди них есть и певцы, и танцоры, и спортсмены.

- Будем надеяться, что в этом путешествии нам посчастливится взять одну из наград. Команд будет четырнадцать, очень серьезная конкуренция, но верим, что у нас все получится! - отметил наш собеседник.

Напомним: мурманская команда КВН «Для вас» прошла в четвертьфинал телевизионной лиги.

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