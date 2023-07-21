Команда КВН из Мурманска прошла технический этап нового шоу на ТНТ

Северяне прошли технический этап шоу, а съемки первого основного этапа состоятся в конце июля. Фото: vk.com/murmanliga

В начале июня стало известно, что команда КВНщиков «Заполярье» из Мурманской области прошла кастинг в новое развлекательно-юмористическое шоу талантов на телеканале ТНТ. Участники будут бороться за главный приз - 10 миллионов рублей и совершенствовать свое мастерство в юморе.

Сейчас же северяне прошли технический этап шоу, а съемки первого основного этапа состоятся в конце июля.

- Команде надо усилиться и много работать, чтобы бороться за выход в следующий этап. В следующий этап пройдет примерно половина коллективов! - рассказали в Мурманской лиге КВН.

Напомним: 20 мая в Москве состоялся четвертьфинал Высшей Лиги КВН с участием команды из Мурманской области «Сборная поселка А». Помимо северян играли «Без вариантов» (Пермь), «Атомная сборная» (Ленинградская область) и «Пал Палыч» (Хабаровский край). Северяне в полуфинал не вышли, однако поборются за кубок мэра Москвы.

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