«Сборная поселка А» выступит на «Голосящем КиВиНе» в Светлогорске

От Мурманской области приглашена «Сборная поселка А». Фото: vk.com/sbornaya_poselka_a_murmansk

Летом в Светлогорске состоится традиционный фестиваль «Голосящий КивИН» - даты съемок запланированы на 29 и 30 июля.

- От Мурманской области приглашена «Сборная поселка А». Мы рассчитываем, что они хорошо выступят, это одна из самых рейтинговых передач, - рассказал директор Дома молодежи в Мурманске Леонид Мостовой.

Команда стала участницей сезона Высшей Лиги-2023, дошла до четвертьфинала. Впереди у нее также Кубок мэра Москвы.

Напомним: в начале июня стало известно, что команда КВНщиков «Заполярье» из Мурманской области прошла кастинг в новое развлекательно-юмористическое шоу талантов на телеканале ТНТ. Участники будут бороться за главный приз - 10 миллионов рублей и совершенствовать свое мастерство в юморе.

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