Мурманская команда КВН «Для вас» прошла в четвертьфинал телевизионной лиги

Мурманские юмористы получили четыре «Да» от членов жюри и прошли в четвертьфинал лиги. Фото: Правительство Мурманской области

Мурманская команда КВНщиков «Для вас» прошла в четвертьфинал Первой телевизионной лиги.

Ребята выступили в 1/8 сезона, где жюри принимало решение о проходе команды в следующий этап сразу после их выступления. Ведущим игры стал чемпион Высшей лиги КВН Дмитрий Колчин.

Мурманские юмористы получили четыре «Да» от членов жюри и прошли в четвертьфинал лиги.

Напомним: «Сборная поселка А» выступит на «Голосящем КиВиНе» в Светлогорске.

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