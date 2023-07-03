В Мурманской области с начала года произошло 35 ДТП с участием диких животных

Этим летом в Мурманской области не раз случались ДТП из-за выбежавших на дорогу диких животных. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Этим летом в Мурманской области не раз случались ДТП из-за выбежавших на дорогу диких животных. Так, на дороге Кола - Лотта лося сбил водитель грузовика Volvo, а в июне под Апатитами случилось страшное ДТП из-за трех лосей.

Как сообщили нам в УГИБДД региона, всего с начала этого года в Заполярья произошло 35 аварий с участием диких зверей.

- В этих ДТП люди не пострадали, только транспортные средства получили механические повреждения. Из этого числа было 13 наездов на лосей, - уточнила «КП»-Мурманск» инспектор ГИБДД по Мурманской области Инна Башмакова.

Напомним: в районе Коашвы сняли на видео краснокнижную рысь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Почувствовал неладное и не зря. В Зеленоборском неравнодушный мужчина спас из горящего дома пять человек. В Зеленоборском мужчина спас из пожара пять человек (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru