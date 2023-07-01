На дороге Кола - Лотта водитель грузовика Volvo сбил лося

Автомобиль получил механические повреждения.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Мурманской области на шестом километре автодороги Кола - Лотта произошло ДТП с участием одной машины. Водитель грузовика сбил в лося.
- По предварительной информации, около 13.30 1 июля водитель Volvo, двигаясь в сторону Туломы, неправильно выбрал скорость движения, не учел дорожно-метеорологические условия, из-за чего наехал на лося, - сообщили в пресс-службе УГИБДД региона.
Уточняется, что водитель не пострадал, автомобиль получил механические повреждения.
Напомним: ранее под Апатитами из-за лосей произошло страшное ДТП с пятью пострадавшими.
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