На дороге Кола - Лотта водитель грузовика Volvo сбил лося

Автомобиль получил механические повреждения. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Мурманской области на шестом километре автодороги Кола - Лотта произошло ДТП с участием одной машины. Водитель грузовика сбил в лося.

- По предварительной информации, около 13.30 1 июля водитель Volvo, двигаясь в сторону Туломы, неправильно выбрал скорость движения, не учел дорожно-метеорологические условия, из-за чего наехал на лося, - сообщили в пресс-службе УГИБДД региона.

Уточняется, что водитель не пострадал, автомобиль получил механические повреждения.

Напомним: ранее под Апатитами из-за лосей произошло страшное ДТП с пятью пострадавшими.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Почувствовал неладное и не зря. В Зеленоборском неравнодушный мужчина спас из горящего дома пять человек. В Зеленоборском мужчина спас из пожара пять человек (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru