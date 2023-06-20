Машина перевернулась и загорелась. Под Апатитами из-за лосей произошло страшное ДТП с пятью пострадавшими

19 июня в Мурманской области, на 1212-м километре федеральной автодороги Р-21 «Кола», произошло страшное ДТП, в котором пострадали пять человек. Фото: vk.com/murman01

19 июня в Мурманской области, на 1212-м километре федеральной автодороги Р-21 «Кола», произошло страшное ДТП, в котором пострадали пять человек. 18-летний водитель Opel пытался уйти от столкновения с тремя лосями, которые внезапно выбежали на дорогу, и ему это удалось, однако аварии все равно было не миновать.

- Около пяти утра в Апатитском районе водитель, ехавший в сторону Мурманска, не справился с управлением и съехал в правый придорожный кювет. Машина перевернулась и загорелась. Водителя госпитализировали, четырех пассажиров обслужили амбулаторно, - сообщили в пресс-службе УГИБДД по Мурманской области.

Аварии с участием лосей в Заполярье совсем не редкость. Так, в январе рогатого сбили на дороге Кировск-Коашва, а в мае чуть не столкнулись с копытными на трассе под Апатитами. В 2021 году в ДТП с лосем даже попал пассажирский автобус.

То, что «сохатые» выбегают на трассу, не обращая внимания на подстерегающие опасности, заканчивается плохо для всех. Как самому животному, так и для людям, это может стоит жизни, а если все-таки повезет остаться в живых, то водитель заплатит в случае гибели сохатого компенсацию за причиненный ущерб природе - 80 тысяч рублей.

Почему же лоси выбегают на дорогу? Как рассказал «КП»-Мурманск» научный сотрудник Лапландского природного заповедника Алекс Гилязов, рогатые ищут корм, который растет, в том числе, у трасс. Ну, а машины в их глазах страшными не кажутся.

В минприроды региона советуют не игнорировать дорожные знаки, которые предупреждают о риске встречи с рогатыми на конкретном участке дороги. Фото: vk.com/murman01

- Вдоль дорог растут кусты, молодая поросль, которую они едят. Лоси не воспринимают автомобили, как опасность, потому что сами они большие. Вес лося - около 500 килограммов, а рост как минимум полтора метра, - отметил специалист.

Время брачного периода, когда у рогатых идет гон, на увеличение числа аварий обычно не влияет. Зато риск возрастает во время их миграции по осени.

- Лосей можно встретить под Хибинами, в районе рек Вайкис, Куркенйок, Чуна. Опасная встреча может подстерегать во многих местах. Стоит соблюдать скоростной режим и помнить, что свет фар может ослепить животных, - говорит Алекс Гилязов.

В минприроды региона советуют не игнорировать дорожные знаки, которые предупреждают о риске встречи с рогатыми на конкретном участке дороги.

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