На трассе под Апатитами чуть не сбили переходивших дорогу лосей

За сбитого лося предусмотрен штраф в 80 тысяч рублей. Фото: скрин видео vk.com/apatity_vkurse
На трассе Апатиты - Кировск под колеса автомобиля чуть не угодили лоси, которые переходили дорогу. Ситуация попала на видео.
- На записи видно, как несколько лосей перебираются через трассу и бегут в лес. Наглядный пример, что могло бы случиться, если не соблюдать скоростной режим и не смотреть по сторонам, - отметили в группе «Апатиты в курсе» (18+).
За сбитого лося предусмотрен штраф в 80 тысяч рублей.
Напомним: на улице в Апатитах нашли домашнего хорька. Зверек теперь будет жить в Доме детского творчества.
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