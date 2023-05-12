На улице в Апатитах нашли домашнего хорька

К счастью, животное быстро оказалось в добрых руках. Фото: vk.com/murmansk.region

11 мая на улице в Апатитах местные жители обнаружили домашнего хорька.

- Такие в дикой природе не водятся. Очевидно, что зверек либо убежал, либо выкинули, - написали в группе «Регион 51» (18+).

К счастью, животное быстро оказалось в добрых руках. Так, малыш будет жить в живом уголке в Доме детского творчества.

Напомним: в Кольском районе сняли на видео отдыхающего тюленя. Ластоногий разлегся на льдине

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