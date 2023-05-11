В Кольском районе сняли на видео отдыхающего тюленя

Жители Кольского района сняли на видео отдыхающего на льдине тюленя. Фото: Кристина БЕЗБОРОДОВА

Жители Кольского района сняли на видео отдыхающего на льдине тюленя. Ластоногий плыл куда-то по своим делам по реке Кола.

Ролик с тюленем опубликовали в группе «Город Кола и Кольский район».

Напомним: жители Мурманской области сообщают о проснувшихся змеях.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманской области создали базу профессиональных актеров для съемок в фильмах. В ней уже 69 визиток (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru