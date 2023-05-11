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НовостиДом. Семья11 мая 2023 12:36

В Кольском районе сняли на видео отдыхающего тюленя

Ластоногий разлегся на льдине
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
Жители Кольского района сняли на видео отдыхающего на льдине тюленя.

Жители Кольского района сняли на видео отдыхающего на льдине тюленя.

Фото: Кристина БЕЗБОРОДОВА

Жители Кольского района сняли на видео отдыхающего на льдине тюленя. Ластоногий плыл куда-то по своим делам по реке Кола.

Ролик с тюленем опубликовали в группе «Город Кола и Кольский район».

Напомним: жители Мурманской области сообщают о проснувшихся змеях.

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