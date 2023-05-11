В Кольском районе сняли на видео отдыхающего тюленя

Жители Кольского района сняли на видео отдыхающего на льдине тюленя.
Фото: Кристина БЕЗБОРОДОВА
Жители Кольского района сняли на видео отдыхающего на льдине тюленя. Ластоногий плыл куда-то по своим делам по реке Кола.
Ролик с тюленем опубликовали в группе «Город Кола и Кольский район».
Напомним: жители Мурманской области сообщают о проснувшихся змеях.
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