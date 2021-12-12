В Печенгском районе пассажирский автобус попал в ДТП с лосем

Автобус не обошелся без повреждений. Фото: vk.com/nikel_ni

Вечером 11 декабря в Печенгском районе произошло ДТП с рейсовым автобусом, который встретил на своем пути лося.

- В 22.50 на 34 километре автодороги Заполярный-Сальмиярви пассажирский автобус наехал на внезапно возникшее препятствие - лося. В данной аварии никто не пострадал, по данному факту проводится проверка, - сообщила "КП"-Мурманск" инспектор по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская.

Напомним, что штраф за сбитого рогатого составляет 80 тысяч рублей.

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