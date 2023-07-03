Пошла ловить горбушу. В районе Коашвы сняли на видео краснокнижную рысь

В районе Коашвы северяне заметили редкое для Мурманской области животное. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В районе Коашвы северяне заметили редкое для Мурманской области животное. Молодая рысь, которая по камням перебиралась через речку, попала на видео.

- Наверное, пошла ловить горбушу, как и наши рыбаки, - отметили в соцсетях.

Северяне стали гадать, что конкретно это был за зверь, так как издалека плохо видно. Но в Лапландском природном заповеднике подтвердили, что на видео краснокнижная рысь.

- У каракала хвост длиннее и одноцветный. Этих животных и сервалов держат любители экзотики, но такие кошачьи дорогие, содержать их сложно, - поделились с «КП»-Мурманск» сотрудники заповедника.

Напомним: «танцующего» у дерева медведя сняли на видео в Мурманской области.

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