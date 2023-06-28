«Танцующего» у дерева медведя сняли на видео в Мурманской области

Дело, конечно, не в том, что животным не хватает дискотек - просто спинка чешется. Фото: Скриншот видео / vk.com/clubzapovedkand

В Кандалакшском природном заповеднике медведи каждое лето устраивают «танцы» под деревьями. Дело, конечно, не в том, что животным не хватает дискотек - просто спинка чешется.

Это лето исключением не стало. Видео с «танцующим» косолапым, угодившим в фотоловушку, поделились в группе заповедника.

- Соскучились по нашим мишкам? Наслаждайтесь! - написали в паблике.

Напомним: осторожных лосей у дороги Апатиты - Кировск сняли на видео.

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