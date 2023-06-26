Осторожных лосей у дороги Апатиты - Кировск сняли на видео

Водителей, которые запланировали поездки в Кировск и Апатиты предупреждают, что на на дороге, соединяющей города, надо глядеть в оба. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Водителей, которые запланировали поездки в Кировск и Апатиты предупреждают, что на дороге, соединяющей города, надо глядеть в оба. Причина тому - лоси.

Так, сохатых заметили в ночь на 26 июня у обочины и сняли на видео, которое опубликовали в Telegram-канале «Народное телевидение «Хибины»». К счастью, животные не выбежали на проезжую часть.

Иначе могла повториться беда, какая случилась 19 июня, когда 18-летний водитель попал в ДТП из-за трех выбежавших на дорогу лосей. Пострадали пять человек.

Напомним: в Мурманской области предупреждающие о диких животных дорожные знаки установлены на одной дороге.

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