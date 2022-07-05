Омбудсмен Михаил Шилов о массовой драке в Ковдоре: "Межэтнического конфликта там нет"

Михаил Шилов считает, что межнационального конфликта в этой ситуации не было. Фото: Администрация города Мурманска

Уполномоченный по правам человека в Мурманской области Михаил Шилов прокомментировал массовой драку, произошедшую 4 июля в Ковдоре у кафе "Айсун".

Напомним: в потасовке пострадали четыре человека, двое находятся в больнице. Возбуждено уголовное дело, его передали в следком.

В Ковдоре к массовой драке причисляют азербайджанцев, хотя точной информации о национальности участников в полиции не дают. Михаил Шилов считает, что межнационального конфликта в этой ситуации не было.

- Возможно, это криминальные разборки или бытовой конфликт, провокации. На межэтнической почве драки не могло быть. Люди, которые там живут постоянно, живут в мире и дружбе. Я совершенно уверен, что виновные будут наказаны. Сам держу связь с правоохранительными органами, - поделился омбудсмен с "КП"-Мурманск".

Напомним: Андрей Чибис провел совещание с силовыми структурами после массовой драки в Ковдоре. В сам город, где прошли беспорядки, отправился его заместитель.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Стали известны все хедлайнеры фестиваля "Териберка"-2022. На главной сцене выступят пять коллективов и исполнителей (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru