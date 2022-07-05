Уголовное дело по факту нарушения порядка в Ковдоре передали в региональный следком

Ход расследования находится на контроле руководителя следственного управления СК России по Мурманской области Андрея Ефремова. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Следователи займутся дальнейшим расследованием массовой драки в Ковдоре, которая произошла ночью 4 июля. После потасовки пострадали четыре человека, двое в больнице.

Уголовное дело по факту грубого нарушения общественного порядка (части 2 статьи 213 УК РФ) передано в региональное управление СК России. Нарушителям грозит наказание до 7 лет лишения свободы.

- Для установления всех лиц, причастных к совершению преступления, следователи совместно с сотрудниками полиции проводят комплекс следственных и оперативных мероприятий. Устанавливаются обстоятельства и участники произошедшего, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Мурманской области.

Ход расследования находится на контроле руководителя следственного управления СК России по Мурманской области Андрея Ефремова.

Напомним: Андрей Чибис провел совещание с силовыми структурами после массовой драки в Ковдоре. В сам город, где прошли беспорядки, отправился его заместитель.

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