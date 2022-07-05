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Происшествия5 июля 2022 7:45

Уголовное дело по факту нарушения порядка в Ковдоре передали в региональный следком

Устанавливаются обстоятельства и участники произошедшего
Елизавета ЛЕБЕДЕВА
Ход расследования находится на контроле руководителя следственного управления СК России по Мурманской области Андрея Ефремова.

Ход расследования находится на контроле руководителя следственного управления СК России по Мурманской области Андрея Ефремова.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

Следователи займутся дальнейшим расследованием массовой драки в Ковдоре, которая произошла ночью 4 июля. После потасовки пострадали четыре человека, двое в больнице.

Уголовное дело по факту грубого нарушения общественного порядка (части 2 статьи 213 УК РФ) передано в региональное управление СК России. Нарушителям грозит наказание до 7 лет лишения свободы.

- Для установления всех лиц, причастных к совершению преступления, следователи совместно с сотрудниками полиции проводят комплекс следственных и оперативных мероприятий. Устанавливаются обстоятельства и участники произошедшего, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Мурманской области.

Ход расследования находится на контроле руководителя следственного управления СК России по Мурманской области Андрея Ефремова.

Напомним: Андрей Чибис провел совещание с силовыми структурами после массовой драки в Ковдоре. В сам город, где прошли беспорядки, отправился его заместитель.

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