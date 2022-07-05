Андрей Чибис провел совещание с силовыми структурами после массовой драки в Ковдоре

В массовой драке участвовало более 20 человек. Фото: t.me/groupmurmansk/1994

В ночь на 4 июля в Ковдоре произошла массовая драка с четырьмя пострадавшими. По предварительной версии, в местное кафе "Айсун" не пустили молодого человека с несовершеннолетней спутницей, его это обидело, поэтому он позвал знакомых, которые напали на охранников.

Задержаны 8 человек, возбуждено уголовное дело. В ночь на 5 июля ковдорчане вновь вышли на улицы города, продолжая конфликт.

- По нашей информации, Андрей Чибис провел совещание с силовыми структурами, по результатам которого в Ковдор направлены дополнительные силы органов правопорядка, - сообщает Telegram-канал "Мурманск инсайд".

Ранее губернатор сообщил, что отправил в Ковдор своего заместителя для разбирательства в причинах случившегося.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Стали известны все хедлайнеры фестиваля "Териберка"-2022. На главной сцене выступят пять коллективов и исполнителей (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru