"Показал бы спину, но она сломана": участник массовой драки в Ковдоре показал последствия избиений

Участники потасовки били друг друга руками и ногами, использовали пистолеты и биты. Фото: vk.com/murmanskgroup
Участник массовой драки в Ковдоре записал видео из больницы, в котором показал последствия избиения. Ролик появился в Telegram-канале паблика "Мурманск" (18+).
- У меня здесь фингальчик, еще тут и тут фингал, - говорит молодой человек, указывая на глаза и лоб. - Я б еще спину показал, но она у меня сломана.
Напомним: ночью 4 июля в Ковдоре возле ночного клуба произошла серьезная драка. Участники потасовки били руками и ногами, использовали пистолеты и биты. Пострадали четыре человека, двое находятся в больнице.
Полиция по факту нарушения общественного порядка возбудила уголовное дело, обстоятельства устанавливаются.
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