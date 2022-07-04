"Лица были похожи на фарш". В Ковдоре произошла массовая драка возле ночного клуба

Стражи порядка устанавливают всех участников инцидента. Фото: vk.com/murmanskgroup

В Ковдоре 4 июля произошла массовая драка возле одного из ночных клубов. Как сообщают в соцсетях, охрана не пустила в заведение мужчину с несовершеннолетней девушкой, из-за чего и вспыхнул конфликт.

- Тот позвал пару десятков братьев на двух охранников. Последних избили так, что лицо и тело похоже местами на фарш, - пишут в паблике "Мурманск" (18+).

В случившемся разбирались полицейские.

- В отдел полиции доставили 8 граждан. Из-за конфликта пострадали 4 человека. По предварительной информации, ссора возникла на бытовой почве, - сообщили "КП"-Мурманск" в пресс-службе УМВД по Мурманской области.

Сейчас стражи порядка устанавливают всех участников инцидента.

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