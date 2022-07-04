В Ковдоре после массовой драки возле ночного клуба возбудили уголовное дело

Нарушителям грозит до 7 лет лишения свободы. Фото: vk.com/murmanskgroup

Полиция возбудила уголовное дело по фактам грубого нарушения общественного порядка в Ковдоре. Дело завели по части 2 статьи 213 УК РФ. По этой статье нарушителям грозит до 7 лет лишения свободы.

Напомним: в городе произошла серьезная массовая драка возле ночного клуба, в которой пострадали четыре человека. Двух из них увезли в больницу.

- Для установления всех лиц, причастных к совершению преступления, сотрудники уголовного розыска проводят комплекс оперативных мероприятий. Опрашиваются свидетели, изучаются видеозаписи с камер наблюдения и видео, снятые очевидцами, - сообщили в пресс-службе УМВД по Мурманской области.

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