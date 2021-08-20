Когда в Мурманске включат отопление в 2021 году

Встает закономерный вопрос: когда в дома дадут отопление? Ведь уже приходится доставать обогреватели.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
В Мурманской области начал желтеть лес, хотя на дворе только август. Синоптики пообещали, что 19 августа был последний день лета, столбик термометра поднялся до +20, а дальше нас ждет похолодание.
Встает закономерный вопрос: когда в дома дадут отопление? Ведь уже приходится доставать обогреватели.
Батареи должны стать горячими, когда пять дней подряд среднесуточная температура воздуха будет не выше +8. В прошлом году эту норму решили не ждать, чтобы не спровоцировать рост числа заболевших ОРВИ и коронавирусом. Поэтому отопление появилось уже в начале сентября.
Уже известно точно, что к 1 сентября в школах, детских садах и соцучреждениях будет тепло.
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