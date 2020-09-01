Отопительный сезон в Мурманске в 2020 году: когда дадут отопление

Скоро мурманчане согреются в своих домах. Фото: Евгения ГУСЕВА

Погоду в Мурманской области в конце лета и начале августа можно назвать терпимой: уже есть заморозки и иногда льет дождь, но все же и солнце не забывает нас греть. Несмотря на то, что на улице еще не ледниковый период, губернатор Андрей Чибис распорядился не ждать нормы для подачи отопления (пяти дней подряд, когда среднесуточная температура не выше +8), а начинать подачу отопления во все муниципалитеты уже на этой неделе.

Главная цель -не давать северянам мерзнуть и простужаться. Опасное это дело в разгар пандемии коронавируса.

Администрация Мурманска поручение услышала. И в конце рабочаей неделе батареи в наших домах станут горячими.

- С 4 сентября в Мурманске начнется отопительный сезон, сегодня я подписал соответствующее постановление. Техническая готовность жилищного фонда к подаче теплоносителя обеспечена в полном объеме. Сейчас завершается работа по подготовке паспортов готовности многоквартирных домов, - сообщил глава администрации областного центра Евгений Никора.

Напомним: в социальных учреждениях - детских садах, школах и т.д. - отопление начали включать с 28 августа.

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