В Мурманске отметили последний теплый день лета

Похоже, что 19 августа столица Заполярья отметила последний по-настоящему теплый летний день в этом году. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Лето сбавляет обороты в Мурманской области и готовится к осени - это заметно по деревьям, которые уже начинают перекрашивать свои листья в оранжевый.

Похоже, что 19 августа столица Заполярья отметила последний по-настоящему теплый летний день в этом году. Мурманск успел зацепить отметку в +20 градусов.

- Впереди у нас длительное похолодание, а на сентябрьские двадцатники все же каждый год рассчитывать не приходится, - написали в паблике "Погода в Мурманске". Сейчас в регионе опять начались дожди. Что ж, остается только ждать и надеяться на "бабье лето".

Напомним:в Мурманской области открыли сезон северного сияния. Изумрудные всполохи поймали на полуострове Средний.

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