Отец и сын из Мурманска рассказали о моржевании на Первом канале

Мурманчанин отметил, что новичкам в первую очередь нужно подготовить себя в домашних условиях. Фото: скрин видео

Отец и сын из Мурманска рассказали о своем увлечении моржеванием в программе "Доброе утро", которая идет по Первому каналу.

Закаленные северяне постепенно натренировали способность переносить холод. И когда в Мурманске температура воздуха всего +12 и воды - примерно такая же, они спокойно могут плавать.

- Новичкам в первую очередь нужно подготовить себя в домашних условиях - попринимать контрастный душ и посмотреть, как организм будет реагировать, - рассказал в программе мурманчанин Сергей Валицкий.

По словам мужчины, благодаря таким тренировкам его сын Валя прошлой зимой совсем не болел.

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