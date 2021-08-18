В Мурманской области открыли сезон северного сияния

Фото: Алексей Лужевский

В Мурманской области уже удалось поймать первое в этом сезоне северное сияние. Фотографией поделился мурманчанин Алексей Лужевский. Конечно, изумрудные сполохи еще не набрали тех переливов и яркости, какие бывают зимой, но для лета - в самый раз.

- Поймал сияние на полуострове Средний, губа Кутовая ночью 18 августа. В прошлом году наблюдал его 22 августа. А сейчас было почти безоблачное небо и полярные ночи подошли к концу, поэтому получилось раньше увидеть, чему я очень рад, - поделился с "КП-Мурманск" Алексей.

Напомним: снимок с северным сиянием в Териберке одержал победу на мировом конкурсе iPhone Photography Awards. Фотографию в сильный мороз сделала путешественница из Москвы.

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