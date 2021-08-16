Погода в Мурманске на неделю: арктическая яма

В Мурманскую область пришло похолодание. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Погода на ближайшее время жителей Мурманска не обрадует: в регионе ожидается похолодание.

- 15-16 августа с южных районов Скандинавии в северо-восточном направлении будет смещаться циклон, который обусловит дождливую погоду на Кольском полуострове и поворот ветра к северным румбам. Поэтому в этот период ожидается постепенное понижение температуры воздуха от +13 - 18 градусов в дневные часы 15 августа до +9 - 14 градусов 16 августа, - обещает гидрометцентр Мурманской области.

Небольшое потепление будет, но аномального для августа тепла, которое было еще недавно, ждать не приходится.

- Ждем небольшого отката к +15 в середине недели, а потом опять арктическая яма, - сообщает паблик "Погода в Мурманске".

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