На одном из складов Мурманска нашли зараженную китайскую капусту

По данным ведомства партии прибыла в Мурманскую область из Краснодарского края. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Партию зараженной китайской капусты обнаружили на одном из складов Мурманска.

Все 150 килограммов товара, как установили сотрудники Североморского межрегионального управления Россельхознадзора в ходе проведения карантинного фитосанитарного мониторинга, заражены западным цветочным трипсом. Это насекомое-вредитель относят к одному из опаснейших вредителей культурных растений и считают переносчиком вирусных заболеваний растений.

По данным ведомства партии прибыла в Мурманскую область из Краснодарского края. Предприниматель решил уничтожить всю зараженную капусту.

Напомним: в поезде Мурманск-Адлер нашли просроченные продукты. На кухне нашли хлеб с плесенью, гнилые овощи, продукты без маркировки.

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