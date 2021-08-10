На одном из складов Мурманска нашли зараженную китайскую капусту

По данным ведомства партии прибыла в Мурманскую область из Краснодарского края.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Партию зараженной китайской капусты обнаружили на одном из складов Мурманска.
Все 150 килограммов товара, как установили сотрудники Североморского межрегионального управления Россельхознадзора в ходе проведения карантинного фитосанитарного мониторинга, заражены западным цветочным трипсом. Это насекомое-вредитель относят к одному из опаснейших вредителей культурных растений и считают переносчиком вирусных заболеваний растений.
По данным ведомства партии прибыла в Мурманскую область из Краснодарского края. Предприниматель решил уничтожить всю зараженную капусту.
Напомним: в поезде Мурманск-Адлер нашли просроченные продукты. На кухне нашли хлеб с плесенью, гнилые овощи, продукты без маркировки.
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