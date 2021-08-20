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Общество20 августа 2021 12:16

1 сентября в школах и детских садах Мурманска будет тепло

К теплоснабжению подключат и учреждения дополнительного образования
Вера СЛОНСКАЯ
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К отоплению подключат учреждения дополнительного образования, спортивные школы, социальные объекты.

К отоплению подключат учреждения дополнительного образования, спортивные школы, социальные объекты.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В администрации Мурманска сообщили о том, что 1 сентября отопительный сезон начнется со школ и детских садов. К отоплению подключат учреждения дополнительного образования, спортивные школы, социальные объекты.

- Тепло начнет поступать в учреждения дополнительного образования, подведомственные комитету по образованию администрации города Мурманска, МАУ ГЦС «Авангард», учреждения дополнительного образования, расположенные в отдельно стоящих зданиях, «Дом молодежи, - сообщает пресс-служба администрации города Мурманска.

Напомним: правительство Мурманской области выделило на закупку топлива 3,8 миллиарда рублей. Регион готовится к отопительному сезону 2021/2022.

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