1 сентября в школах и детских садах Мурманска будет тепло

К отоплению подключат учреждения дополнительного образования, спортивные школы, социальные объекты. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В администрации Мурманска сообщили о том, что 1 сентября отопительный сезон начнется со школ и детских садов. К отоплению подключат учреждения дополнительного образования, спортивные школы, социальные объекты.

- Тепло начнет поступать в учреждения дополнительного образования, подведомственные комитету по образованию администрации города Мурманска, МАУ ГЦС «Авангард», учреждения дополнительного образования, расположенные в отдельно стоящих зданиях, «Дом молодежи, - сообщает пресс-служба администрации города Мурманска.

Напомним: правительство Мурманской области выделило на закупку топлива 3,8 миллиарда рублей. Регион готовится к отопительному сезону 2021/2022.

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