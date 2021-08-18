Нужна ли справка о вакцинации или перенесенной болезни для фестиваля "Териберка"-2021

Если гости фестиваля захотят остановиться в гостинице или хостеле в Териберке, тут уже без справки не заселят.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
17 и 18 августа в Териберке состоится VI Арктический фестиваль "Териберка". Ранее сообщалось, что на мероприятие будут пускать только со специальными браслетами. Выдавать их будут лишь тем, кто предоставит справку о перенесенном недавно COVID-19 или вакцинации от него.
Но теперь правила изменились.
- Мы призываем вас соблюдать масочный режим и социальную дистанцию в период проведения фестиваля и нахождения на его территории даже на улице, - отметили организаторы "Териберки".
При этом уточнили, что никакие справки требовать не будут. А вот если гости фестиваля захотят остановиться в гостинице или хостеле в Териберке, то тут уже без справки не заселят.
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