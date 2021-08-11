В Мурманске, Коле и Полярных Зорях планируют места под новостройки

Между тем из областного бюджета на проведение этих работу региональному министерству градостроительства и благоустройства выделена субсидия. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В трех городах Мурманской области выделяют земли под строительство жилых домов, как многоквартирных, так и частных. Межевание и планировка участков ведется в Мурманске, Коле и Полярных Зорях.

- Общая площадь земли, выделенной для межевания и планировки, составляет 94 гектара, сообщили в правительстве Мурманской области.

Между тем из областного бюджета на проведение этих работу региональному министерству градостроительства и благоустройства выделена субсидия.

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