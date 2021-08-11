Дом моряков в Мурманске отремонтируют до 15 ноября

Сейчас готовится проектная документация на ремонт внутренних помещений. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Дом культуры моряков в самом центре Мурманска уже много лет находится в печальном состоянии: фасад и кровля ветшают, внутри тоже нужно обновление. Но с 1953 года здание ни разу капитально не ремонтировали - все время не хватало денег. Износ строения составил 80%. И вот в 2021-и за него наконец взялись.

Летом прошлого года стало известно, что реконструкция фасада обойдется в 400 миллионов рублей, и этим летом она началась. Важный момент - ДК является объектом культурного наследия, поэтому важно сохранить его уникальные черты. Поэтому подрядчик будет восстанавливать наружные деревянные филенчатые дверей с историческим рисунком, деревянные окна и остекление.

- Также будет восстановлена кирпичная кладка. И, конечно, отреставрирована открытая галерея и скульптурная композиция «Белые медведи». Мишки останутся белыми, сохранится исторический цвет и самого здания. Кроме того, у него появится оригинальная подсветка, - уточнил и.о. министра строительства Мурманской области Алексей Грачиков.

Все работы должны быть завершены до 15 ноября. Сейчас готовится проектная документация на ремонт внутренних помещений.

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