Определен победитель в конкурсе концепции площади Пять Углов в Мурманске

Две части площади объединят в один комплекс. Фото: архитектурное бюро "Хвоя"

6 августа 2021 года определился победитель концепции площади Пять Углов в Мурманске. Им стало архитектурное бюро "Хвоя" из Санкт-Петербурга. Что предложили архитекторы нового и инновационного для центральной части города?

Они объединили парковку у "Меридиана" с самой площадью. А это значит, что улица Воровского станет вся пешеходной, и надо будет полностью переделывать транспортную развязку. Для парковки автомобилей они задействовали пустырь за "Меридианом". Возможно, это, действительно, улучшит ситуацию. Но есть одно большое "но". Прилегающую к площади часть улицы Коминтерна в проект не включали, а, значит, она останется проезжей и также переполнена припаркованными автомобилями.

Самое печальное, что на эскизах площадь выглядит голой и неуютной. Все видение архитекторов оформлено в основном под летний период, которого у нас пара месяцев. Та сирень и шиповник, которые еще пытаются расти после санитарной обрезки, полностью закатываются в асфальт. Архитекторы предлагают нам несколько деревьев в центре площади и "северный лес". К сожалению, сложилось ощущение, что разработчики не знают, сколько лет понадобится этим деревьям, чтобы вырасти до проектной высоты, и что в таком виде площадь будет полностью продуваемой со всех сторон. И гулять по ней никто не будет - слишком холодно и ветрено.

Весь проект привлекает внимание только большим количеством световых инсталляций как на земле, так и в воздухе. А еще множеством малых архитектурных форм. Станет ли площадь в таком виде центром привлечения внимания жителей и гостей города? Неизвестно. Остается надежда только на общественные обсуждения этой концепции, в которых каждый из нас сможет принять участие.

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