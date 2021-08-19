Правительство Мурманской области выделило на закупку топлива 3,8 миллиарда рублей

Мурманская область остается мазутозависимым регионом. Фото: Антон ЗАБИРОВ

На последнем заседании правительства Мурманской области губернатор Андрей Чибис сообщил, что на закупку топлива к новому отопительному сезону и сдерживание тарифов дополнительно выделено 3,8 миллиарда рублей.

- Учитывая наш климат, времени на подготовку к зиме у нас совсем немного. Тепло в этом году мы по погодным условиям отключили достаточно поздно. И, судя по прогнозу, нам предстоит в начале сентября как минимум социальные объекты уже подключить. Это требует от всех нас четкой и слаженной работы. Система теплоснабжения должна быть готова, в начале сентября мы должны дать тепло, - сообщил Андрей Чибис.

Мурманская область остается мазутозависимым регионом, газификация сможет уменьшить платежи северян на 20%, однако процесс перехода на новый вид топлива пока находится на стадии обсуждения. При этом Умба уже перешла с мазута на торф.

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