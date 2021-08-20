Еще одна примета смены времени года - в Мурманской области начал желтеть лес. Фото: Антон ЗАБИРОВ

На календаре август едва перешагнул за середину, а, судя по прогнозу на ближайшие дни, осень уже наступила.

Еще одна примета смены времени года - в Мурманской области начал желтеть лес. В городах это еще не так заметно, а вот если выехать на природу, то уже можно встретить потерявшие зеленый цвет листья.

- Кажется, к началу сентября нас уже ожидает золотая осень, что немного нетипично для последних лет, - пишет паблик "Погода в Мурманске".

Зато летне-осенний лес богат на грибы.

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