Житель Мурманска попал под суд за оскорбительный комментарий в соцсети

Решение суда в законную силу еще не вступило. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Прокуратура Ленинского округа Мурманска провела проверку после обращения местного жителя о его оскорблении в социальной сети «ВКонтакте».

Установлено, что в июле этого года на странице паблика «Подслушано Мурманск» в соцсети «ВКонтакте» мужчина опубликовал пост, под которым участники сообщества оставляли свои комментарии. При этом один из пользователей в своем комментарии стал оскорблять автора поста, используя грубую нецензурную брань.

- Прокуратура нашла нарушителя, а собранные доказательства были достаточными для возбуждения административного производства по части 2 статьи 5.61 КоАП РФ "Оскорбление, выраженное в неприличной форме, совершенное публично с использованием сети "Интернет" и направления дела в суд, - сообщили в прокуратуре Мурманской области.

Постановлением мирового судьи от 18 августа мужчина признан виновным в совершении административного правонарушения. Ему назначили штраф в 5 тысяч рублей.

Решение суда в законную силу еще не вступило.

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