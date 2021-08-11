В Апатитах девушка украла тую и ель и получит судимость

Полиция отследила девушку по камерам наблюдения и задержала по горячим следам. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Апатитах девушка украла в городского рынка у предпринимателя из Воронежа два дерева - тую и ель. Девушке 19 лет и ранее она не привлекалась к ответственности. Она проходила по территории рынка, увидела деревья и захотела подарить их своей маме. Стоимость украденных товаров составляет 8000 рублей, сообщает сайт Хибинфомбюро.

Полиция отследила девушку по камерам наблюдения и задержала по горячим следам. В отношении нее возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража».

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