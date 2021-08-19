В Мурманской области собирают гигантские грибы

Жители Заполярья в соцсетях хвастаются, какие огромные грибы они находят. Фото: vk.com/i.murmansk

В Мурманской области в разгаре грибной и ягодный сезон. Многие возвращаются из леса с богатым "уловом". Причем иногда один гриб может занять целую корзину.

Жители Заполярья в соцсетях хвастаются огромными грибами, которые они находят. Иногда шляпка гриба размером с голову человека! Но надо ли собирать такие дары леса?

Фото: Виктория Варушина / vk.com/feniks_victoria

- Я такие никогда не беру, - говорит "КП"-Мурманск" грибник с 50-летним стажем Леонид Туросов. - У грибов-переростков часто нет вкуса, они изъедены мышами и другими лесными обитателями. Поэтому оставляю гигантов в лесу - пусть животные доедают.

Фото: Елена Троянская / vk.com/id572557114

Напоминаем: не все грибы в Мурманской области можно собирать. За некоторые можно получить штраф.

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