Андрей Чибис: "Порта в Лиинахамари не будет"

Во время "Прямой линии" с губернатором поступил прямой вопрос от северянина: "Зачем обманывали людей, что в Лиинахамари будет порт?" Фото: Антон ЗАБИРОВ

После краха программы "К столетию - без "деревяшек"!" северяне с осторожностью относятся к большим проектам в регионе. "Новый Мурманск", реновация Больничного городка, - все это вызывает у жителей региона скепсис. С ним же отнеслись и к проекту создании в Лиинахамари туристического кластера несмотря на его статус резидента Арктической зоны РФ. Информация, что туда будут заходить круизные суда, казалась чем-то из области фантастики. И не зря.

Во время "Прямой линии" с губернатором поступил прямой вопрос от северянина: "Зачем обманывали людей, что в Лиинахамари будет порт?"

- Мы обсуждали проект не порта, а туристический. Решили сдвинуть его на полуострова Средний и Рыбачий. Лиинахамари - территория, где работают пограничники, также там есть маневренный полигон у военных, поэтому чтобы не было конфликта интересов, сдвинули проект. Если будут позволять ограничения по охране госграницы и Северного флота, то не исключаю что там будет порт, но при моей жизни и работе в Мурманской области, мы точно не рассматривали развитие порта в Линахамари с долей серьезности. Туристический кластер да, будет, а порт нет, - сообщил Андрей Чибис.

Что иронично, туристический кластер называется "Порт Лиинахамари". Он предусматривал создание в населенном пункте с населением менее 500 человек гостиниц и кафе.

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