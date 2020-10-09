Порт в Лиинахамари стал вторым резидентом Арктической зоны Российской Федерации

Проект в Лиинахамари реализуют до 2026 года. Фото: Олег ФИЛОНОК

Все больше проектов, реализуемых в Мурманской области, получают статус резидента Арктической зоны Российской Федерации.

Первым на него заявился и получил инвестиционный проект "Витино: морской порт и нефтебаза" в Кандалакше. А вторым резидентом стал порт в Лиинахамари. Статус предполагает различные преференции.

- Для нашего региона ТОР «Столица Арктики» – важный толчок развития экономики. Я очень рад, что все больше резидентов появляется на этой территории. Мы со своей стороны будем стараться создавать больше условий для развития и продвижения. Речь идет не только о преференциях и льготах, но и о создании инфраструктуры. Это комплексный и глобальный проект. Это и развитие экономики, и образование, и новые рабочие места, и повышение качества жизни, - прокомментировал это событие губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Напомним, в Лиинахамари хотят создать порт для захода круизных судов, также там построят гостиницы, кафе и многое другое. Как уточнили в правительстве региона, общая стоимость проекта составляет 12,5 миллиардов рублей, будет создано 250 новых рабочих мест. Согласно проекту, туристический комплекс будет построен до 2026 года.

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