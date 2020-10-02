Когда яхты придут в Лиинахамари

В Лиинахамари хотят создать марину на 150 судов. Фото: Олег ФИЛОНОК

Не так уж много жителей Мурманской области побывало в Лиинахамари. И не потому, что далеко ехать (от Мурманска порядка двух часов), а потому, что это пограничная зона и для ее посещения надо оформлять пропуск. Но места, что и говорить, здесь великолепные. Неудивительно, что именно их выбрали для создания одной из точек притяжения для туристов в Заполярье.

В приоритете

Активные разговоры, что в Лиинахамари в рамках комплексного развития Печенгского района создадут морской порт, готовый принимать круизные лайнеры, начались этим летом. Также в населенном пункте должна появиться курортная зона, открытая как для россиян, так и для иностранцев.

- Тот факт, что туризм станет одним из приоритетов национального развития, появится национальный проект в сфере развития туризма, дает нам новые возможности сделать курорт, который будет востребован, - отметил тогда губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Развитие этого магнита для туристов будет идти в рамках созданной территории опережающего развития «Мурманск столица Арктики». А пока инвестиционный проект «Порт Лиинахамари» вошел в первую пятерку резидентов Арктической зоны России. Соответствующее решение было принято на заседании комиссии Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики. Это значит, что будущий курорт будет пользоваться всеми, весьма солидными, преференциями, которые положены бизнесу на Крайнем Севере, - от пониженной налоговой ставки до отсутствия налога на имущество.

Проект "Порт Лиинахамари" получил статус резидента Арктической зоны. Фото: Олег ФИЛОНОК

Что же именно создадут в Лиинахамари? Как рассказала на прошедшем недавно в Мурманске медиаконгрессе «Доступная Арктика» вице-губернатор Ольга Кузнецова, запланирован целый ряд действий. Это 3-4-звездочные отели на 900 номеров с коммерческими объектами инфраструктуры на первых этажах (кафе, рестораны, магазины). Также в населенном пункте хотят построить яхт-клуб и яхтенную марину на 150 судов, горнолыжный комплекс с канатными дорогами, трассами и прокатом оборудования, набережную, глэмпинги, а также проложить сеть маршрутов для туристов.

- Проект предусматривает развитие не только природного и экологического туризма. В его рамках планируется создание необходимой инфраструктуры для захода круизных судов и яхт, для развития дайвинга, морской рыбалки и других видов туризма, которые уже сейчас активно развиваются на Кольском полуострове, - рассказал глава Печенгского района Эдуард Затона. - «Порт Лиинахамари» призван стать якорным в создаваемом в регионе туристическом кластере. Его реализация будет проходить поэтапно, до 2026 года планируется создать порядка 250 новых рабочих мест.

В сентябре в Лиинахамари с рабочим визитом побывала глава Ростуризма Зарина Догузова, которая приезжала в Мурманскую область оценивать туристический потенциал заполярных населенных пунктов. У красивого места в Печенгском заливе он очень высок.

Глава Ростуризма Зарина Догузова и Андрей Чибис оценил туристический потенциал создаваемой курортной зоны. Фото: Олег ФИЛОНОК

- Лиинахамари одна из потенциальных точек роста туризма. Мурманская область это всего лишь два часа лета от Москвы и ты в настоящей Арктике, на краю света у Баренцева моря! Это и невероятная, величественная красота природы, северное сияние, культура и традиции коренных народов, местная гастрономия, отметила Зарина Догузова.

По словам руководителя Ростуризма, в таких местах, как Лиинахамари, возможно создавать комфортную и доступную инфраструктуру, которая одновременно не нарушала бы экологию Крайнего Севера.

СПРАВКА

Между Финляндией и Россией

Лиинахамари издревле было местом жизни рыбаков, в том числе свои семужьи тони здесь ставили саами Печенгского погоста и монахи Трифонова Печенгского монастыря. У этих мест российская и финская история: по Тартускому договору 1920 года, Лиинахамари, как составная часть области Петсамо, отошел к Финляндии. В советско-финляндскую войну местный порт, который финны продолжили достраивать причалами для рыболовных судов, стал военным. В годы Великой Отечественной войны в Лиинахамари на правом берегу залива располагался лагерь для советских военнопленных. В состав СССР населенный пункт вошел благодаря событиям Великой Отечественной войны - 1 ноября 1944 года в порту была образована Печенгская военно-морская база Северного флота. В послевоенные годы в Лиинахамари были размещены база 42-й бригады подводных лодок, дивизион малых ракетных кораблей (МРК), 15-я бригада охраны водного района (ОВР), состоящая из сторожевых кораблей (СКР) 50-го проекта, кораблей воздушного наблюдения (КВН) и тральщиков Северного флота. Также здесь располагалась одна из крупнейших торпедно-технических баз Северного флота. Позже военная база была упразднена. На ее основе в 90-х годах планировали создать специализированный порт, оснащенный нефтяным терминалом и мощностями по переработке углеводородного сырья. Но планы не были осуществлены. В настоящее время в поселке живет менее 500 человек, располагаются пограничная застава и сельскохозяйственный производственный кооператив - рыболовецкий колхоз «Печенгский промысел», который был преобразован в ООО. В разные годы в Лиинахамари пришли работать компании «Балтийский берег», «Русский лосось» и туристическая компания Diver sea.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мурманскстат подсчитал, какие иностранные туристы посещают Заполярье чаще всего. В Мурманской области в 2019 году побывали 3,5 тысячи путешественников со всего мира (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru