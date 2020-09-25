Мурманскстат подсчитал, какие иностранные туристы посещают Заполярье чаще всего

Туристы любят путешествия по кольскому краю. Фото: правительство МО

В Мурманской области сейчас активно занимаются развитием туризма - и экологического, и горнолыжного, и рыболовного, и культурно-познавательного. А поохотиться за северным сиянием хочет чуть ли не каждый путешественник.

Специалисты Мурманскстата проанализировали, кто из туристов любит Заполярье больше всего и где предпочитают отдыхать сами северяне.

- В прошлом году в Мурманской области приезжих принимали 110 гостиниц, 8 санаториев, 27 организаций отдыха и 18 туристских баз. В течение года было размещено около 320 тысяч человек, - отметили в статистическом ведомстве. - Из иностранных граждан было принято почти 3,5 тысячи человек. Наиболее активно наш регион посещали туристы из Китая – 56% от всех заглянувших в регион иностранцев, Таиланда (13%), Великобритании и Северной Ирландии (9%).

Из других российских регионов в Заполярье чаще всего приезжали жители Ленинградской области (59%), а также Москвы и Санкт-Петербурга (7% и 5% соответственно).

Большая часть россиян, в том числе и жители кольского края, предпочитали в 2019 году отдых за рубежом. Каждый второй путешественник, выехавший за границу, посетил курорты Турции. Популярными направлениями также были Таиланд и Тунис.

Из странствий по России у северян пользуются спросом курорты Краснодарского края и Республики Крым, а также достопримечательности Санкт-Петербурга.

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